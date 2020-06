Stadtgespraech

12:33 Uhr | 08.06.2020

Höhenretter der Feuerwehr im Einsatz

Pfauendame Trudi in luftiger Höhe

In Stellingen haben die Höhenretter der Feuerwehr heute Morgen versucht die Pfauendame Trudi von einem 10 Meter hohen Baum zu retten. Kurz bevor sich die Retter dem Tier nähern konnten, flatterte der Vogel in den benachbarten Garten. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil der Pfau seit zwei Tagen auf dem Baum saß. Vor vier Jahren ist Trudi aus dem rund 300 Meter entfernten Hagenbecks Tierpark geflohen und lebt seither frei in den umliegenden Gärten