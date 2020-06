Gesellschaft

07:08 Uhr | 08.06.2020

Hauptsächlich Einzelpersonen betroffen

LINKE kritisiert Bußgeldbescheid-Verteilung

Die Partei die LINKE kritisiert die Verteilung der Corona-Bußgeldbescheide in Hamburg. Aus einer kleinen Anfrage an den Senat geht hervor, dass die bisherigen Bußgelder in Höhe von 320.272,25 Euro fast nur durch Verstöße von Einzelpersonen eingenommen worden sind. Aus beispielsweise 23 Bußgeldern wegen verbotswidrigen Betriebes von Gaststätten wurden hingegen bislang keinerlei Einnahmen generiert. „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“, kritisiert der LINKEN-Sprecher David Stoop und fordert mehr soziale Gerechtigkeit bei der Verteilung der Bußgelder. Insgesamt sind in Hamburg bisher 6.653 Bußgeldbescheide erlassen worden.