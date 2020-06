Stadtgespraech

14:21 Uhr | 07.06.2020

"HMM Algeciras" bleibt bis Mittwoch in Hamburg

Größtes Containerschiff der Welt eingetroffen

Am Sonntagmorgen ist das derzeit größte Containerschiff der Welt in Hamburg eingelaufen. Die „HMM Algeciras“ kam mit dem Morgenhochwasser deutlich früher als erwartet, eigentlich war die Ankunft für Sonntagabend angekündigt. Trotzdem verfolgten zahlreiche Schaulustige ihren Weg entlang der Elbe. Zum Empfang gehörte neben den Schlepperschiffen auch ein Begrüßungsschiff, das vor dem Containerriesen zwei Wasserfontänen in die Luft sprühte. Die „HMM Algeciras ist 400 Meter lang, 61 Meter breit und fasst rund 24.000 Standardcontainer. Sie wird noch bis Mittwoch in Hamburg anliegen.