15:14 Uhr | 06.06.2020

14.000 Menschen in der Innenstadt

Tausende bei Anti-Rassismus-Demos

Tausende bei Anti-Rassismus-Demos in der Innenstadt: Zum Start der Demo versammelten sich laut Polizei bereits rund 9000 Menschen rund um Jungfernstieg und Gänsemarkt. Die Versammlungsleitung hat die Demo daher beendet. Aufgrund der Coronabeschränkungen waren im Vorfeld 525 Demonstrierende genehmigt worden. Auch eine zweite Demo auf dem Rathausmarkt wurde von der Versammlungsleitung beendet. Im gesamten Innenstadtgebiet zählte die Polizei am Nachmittag rund 14.000 Menschen. Vor Beginn der Demos schrieb die Polizei auf Twitter, Rassismus dürfe in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. „Wir sind #aneurerSeite!“, hieß es. Bei der Auflösung am frühen Abend kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen. Laut Polizei würden die Beamten durch "mehrere hundert Personen" in Bedrängnis gebracht und beworfen. Dass einige Teilnehmer unter anderem die Bergstraße nicht verlassen wertete die Polizei als verbotene Versammlung und setzte Wasserwerfer ein.