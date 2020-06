Blaulicht

14:06 Uhr | 06.06.2020

Starke Rauchentwicklung

Feuer auf Gelände der ehm. Holsten-Brauerei

Am Sonnabendmorgen ist auf dem Dach des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Holsten-Brauerei in der Holstenstraße in Altona ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schossen meterhoch und breitflächig aus dem Dachgeschoss, in dem Mobiliar gesammelt worden war. Es kam zu eienr starken Rauchentwicklung, die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Rund 90 Einsatzkräfte waren bei den Löscharbeiten im Einsatz, ein Feuerwehrmann verletzte sich dabei. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.