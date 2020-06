Blaulicht

14:04 Uhr | 06.06.2020

Polizei fandet nach drei Männern

Elmshorn: Schüsse in einem Eiscafé?

Am Sonnabendmorgen haben Zeugen gegen acht Uhr Schüsse aus der Königstraße in Elmshorn gehört und die Polizei alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten soll es zwischen vier Männern in einer Eisdiele zu einem Streit gekommen sein. Alle vier sollen nach einem Knall aus dem Eiscafé gelaufen sein, einer der Männer sei kurze später verletzt zurückgekehrt. Er wies eine nicht lebensgefährliche Kopfverletzung auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei dem Knall tatsächlich um einen Schuss gehandelt haben soll ist noch nicht bekannt, genauso wie die Hintergründe der Auseinandersetzung. Nach den anderen drei Männern fandet die Polizei Elmshorn weiterhin und bittet deshalb um Hinweise unter der Nummer 04121 8030.