Blaulicht

14:01 Uhr | 06.06.2020

Bewohner evakuiert

Steilshoop: Wohnungsbrand in Hochhaus

In einer Wohnung im 10. Stock im Schreyerring in Steilshoop ist in der Nacht zu Sonnabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen aus. Die Einsatzkräfte evakuierten rund 20 Bewohner aus dem Haus. Andere Bewohner hatten sich bereits selbst ins Freie begeben.