Gesellschaft

18:42 Uhr | 05.06.2020

Rund 3.000 Demonstranten vor US-Generalkonsulat

Protest gegen Ermordung von Schwarzen

Vor dem US-Generalkonsulat in Hamburg haben sich heute rund 3000 Demonstrierende versammelt, um gegen Polizeigewalt und die Ermordung von Schwarzen zu protestieren. Hintergrund war der Mord an dem Amerikaner George Floyd durch einen Polizisten in den USA. Zu dem Protest aufgerufen hatte die Gruppe Lampedusa. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der Corona-Einschränkungen, löste die Polizei die Versammlung formal auf und bat die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Areal zu verlassen. Im Vorfeld hatte die Polizei 250 Demonstrierende genehmigt.