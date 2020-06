Politik

18:41 Uhr | 05.06.2020

Größte Gefahr droht von rechts

Verfassungsschutz stellt Bericht für 2019 vor

Der Mord an Walter Lübcke vor einem Jahr, der versuchte Anschlag auf eine Synagoge in Halle und die rechtsterroristischen Morde in Hanau: Die Zunahme der politisch motivierten Gewalttaten hat Sicherheitsbehörden bundesweit in einen Alarmzustand versetzt. Und so war heute bei der Vorstellung des Hamburger Verfassungsschutzberichtes für 2019 das steigende Gewaltpotential von rechts das Thema Nummer 1.