Stadtgespraech

17:58 Uhr | 05.06.2020

Familien statt Klassenfahrten

Jugendherbergen in Corona-Zeiten

Hotels und Restaurants dürfen seit einigen Wochen bereits wieder öffnen und locken Touristen in unsere Stadt. Zum Pfingstwochenende hatte auch die Jugendherberge „Auf dem Stintfang“ mit Blick über die Landungsbrücken nach gut 10 Wochen Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Jetzt am Wochenende rechnet die Herberge mit rund 100 Gästen. Doch so lange die Corona-Beschränkungen gelten, dürfen nur kleine Gruppen und Familien kommen.