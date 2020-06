Wirtschaft

17:21 Uhr | 05.06.2020

Rund 64.400 Anträge gestellt

Knapp eine halbe Milliarde Soforthilfe zugesagt

In Hamburg ist bereits über eine halbe Milliarde an Corona-Soforthilfe zugesagt worden. Von rund 64.400 gestellten Anträgen seien bereits über 52.400 genehmigt worden, so die Wirtschaftsbehörde. Ausgezahlt worden seien bisher knapp 495 Millionen Euro. Rund 10.000 Anträge befänden sich noch im laufenden Bearbeitungsprozess, der überwiegende Teil von ihnen solle jedoch bis Mitte Juni zur Zahlung angewiesen werden, so Finanzsenator Andreas Dressel. Nach mehreren Betrugsversuchen waren die Prüfprozesse nochmals verschärft worden.