Stadtgespraech

13:25 Uhr | 05.06.2020

Jungtier unerwartet am 24. Mai geboren

Orang-Utan-Nachwuchs im Tierpark

Unerwarteter Nachwuchs im Tierpark Hagenbeck: Nach 15 Jahren ist nun wieder ein Orang-Utan-Baby in Hamburg geboren worden. Wie der Tierpark heute bekannt gab, sei der Neuzugang am 24. Mai ganz plötzlich da gewesen. Orang-Utan-Babys sind sehr selten, da das Geburtsintervall bei den Tieren sieben bis acht Jahre beträgt. Ab sofort ist Hagenbecks Orang-Utan-Haus wieder geöffnet und alle Interessierten können dem Nachwuchs einen Besuch abstatten. Das Jungtier benötigt jedoch auch immer wieder Ruhepausen hinter den Kulissen, so der Tierpark heute.