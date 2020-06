Wirtschaft

20:13 Uhr | 04.06.2020

Neuer Hauptgeschäftsführer für die Handelskammer Hamburg

Malte Heyne einstimmig vom Plenum bestellt

Neuer Hauptgeschäftsführer für die Handelskammer: Einstimmig hat das Plenum heute Malte Heyne als Hauptgeschäftsführer bestellt. Der 40-Jährige promovierte Volkswirt ist derzeit Geschäftsführer der IHK Nord und soll zum 1. August zur Handelskammer Hamburg wechseln. Durch diesen Kammerhintergrund und seine sehr guten Netzwerke zu Wirtschaft und Politik in Hamburg, Norddeutschland, Berlin und Brüssel brauche Heyne wenig Einarbeitungszeit und könne direkt die Arbeit aufnehmen, so Handelskammer Präses Norbert Aust. Überzeugt habe Heyne mit seiner dynamischen und kreativen Persönlichkeit sowie mit seinen bisherigen Erfolgen in der Kammerarbeit. Heyne hatte sich im Auswahlverfahren gegen 162 Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchgesetzt. Der Volkswirt war bereits zuvor einige Jahre in der Hamburger Wirtschaftsvertretung tätig. Von 2007 an bearbeitete er in der Handelskammer Hamburg ein breites Spektrum an Aufgaben, darunter Wirtschaftspolitik, Infrastruktur mit Hafen und Logistikwirtschaft, Tourismus, Personenverkehr und Sport. 2014 wechselte Heyne zur IHK Nord. Mit seiner Rückkehr nach Hamburg folgt Heyne nun als Hauptgeschäftsführer auf Christi Degen, die die Kammer im vergangenen Jahr vorzeitig verlassen hatte.