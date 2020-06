Gesellschaft

13:16 Uhr | 04.06.2020

Rund die Hälfte der Kinder kann wieder betreut werden

Kitas-Öffnung nun auch für Viereinhalbjährige

Seit heute dürfen auch die viereinhalb-Jährigen und Geschwisterkinder wieder zurück in die Hamburger Kitas. Damit kann nun rund die Hälfte der Kinder die erweiterte Notbetreuung in Anspruch nehmen. Dieser Öffnungsschritt könne aufgrund des geringen Infektionsgeschehens vorgezogen werden, so die Sozialbehörde. Sobald es die aktuelle Lage zulasse, werde dann der eingeschränkte Regelbetrieb wieder aufgenommen. Die Sozialbehörde geht davon aus, dass noch vor Ende der Sommerferien in diese Phase übergegangen werden könne.