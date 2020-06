Stadtgespraech

18:31 Uhr | 03.06.2020

Pläne für den Telemichel bleiben jedoch vage

Betreiber stellen neues Konzept vor

Kaffee und Kuchen genießen mit bester Aussicht auf die Stadt - Sie erinnern sich bestimmt - bis 2001 war das noch möglich, hoch oben auf dem Telemichel. Und es sieht so aus, als sei das in ein paar Jahren vielleicht wieder möglich. Es gebe aber noch viele andere Ideen, so die neuen Betreiber des Fernsehturms. Heute haben sich die drei vorgestellt.