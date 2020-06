Wirtschaft

17:58 Uhr | 03.06.2020

Arbeitsmarktzahlen: Mehr Arbeitslose - weniger Ausbildungsplätze

Wo es noch Chancen auf Ausbildungsplätze gibt

Bereits im April wurde deutlich, mit welcher Wucht die Coronakrise den Arbeitsmarkt trift. Heute wurden die neuen Arbeitslosenzahlen vorgestellt. Wieder sind die Zahlen gestiegen, aber nicht mehr ganz so stark wie im Vormonat. In Deutschland waren im Mai rund 2,8 Millionen Menschen ohne Arbeit. Für Hamburg meldet die Agentur für Arbeit rund 84.400 Arbeitslose. Auch die Zahl der Ausbildungsplätze sinkt - in einigen Bereichen aber gibt es Hoffnung.