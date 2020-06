Gesellschaft

15:29 Uhr | 03.06.2020

Ergebnisse sollen Unterrichtsmodelle verbessern

Schulbehörde startet Online-Umfrage

Die Hamburger Schulbehörde startet eine Online-Umfrage zur aktuellen Schulsituation. Um herauszufinden, wie der Schulalltag in Zeiten von Corona läuft, befragt die Schulbehörde bis zum 7. Juni alle Pädagoginnen und Pädagogen an Hamburger Schulen, alle Eltern sowie alle Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren. Die Ergebnisse der Befragung sollen auch Wege zur Verbesserung des Fern- und Präsenzunterrichts aufzeigen. Parallel hat auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine Umfrage durchgeführt. Diese zeigte, dass aufgrund der Corona-Pandemie viele Lehrkräfte in Hamburg mehr arbeiten als vor der Krise. Die Gewerkschaft erwarte nun von der Behörde Vorschläge zur Entlastung der Lehrkräfte.