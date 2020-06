Blaulicht

12:36 Uhr | 03.06.2020

Polizei sucht Zeugen

Neue Details zum tödlichen Fahrradunfall

Nach dem tödlichen Unfall am Dienstag zwischen einem Radfahrer und einem LKW in Billstedt, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der LKW im Schritttempo auf dem Schiffbeker Weg. Zeitgleich schob der 46-jährige Radfahrer sein Fahrrad parallel zum LKW. In Höhe einer Baustelle musste der Radfahrer auf die Straße ausweichen. Dabei erfasste der LKW den Radfahrer, der unter das Fahrzeug geriet. Der Mann starb noch am Unfallort. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 040/4286-56789 bei der Polizei zu melden.