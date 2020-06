Stadtgespraech

12:23 Uhr | 03.06.2020

Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Lehrer arbeiten durch Corona-Krise mehr

Aufgrund der Corona-Pandemie arbeiten viele Lehrkräfte in Hamburg aktuell mehr als vor der Krise. Das zumindest ist das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten beziffere den Mehraufwand mit mehr als einer Stunde täglich, so die GEW. Die Gewerkschaft erwarte nun von der Behörde Vorschläge zur Entlastung der an Schulen Beschäftigten.