16:54 Uhr | 02.06.2020

Aktivisten fordern Nachhaltigkeit bei Konjunkturpaketen

"Fridays for Future": Demo am Jungfernstieg

Rund 200 Aktivisten von „Fridays for Future“ haben am Nachmittag am Jungfernstieg protestiert. Anlässlich der Beratungen über Konjunkturpakete in der Wirtschaft demonstrierten die Teilnehmer für die Berücksichtigung des Klimaschutzes. Die Bewegung fordert, dass auch in Zeiten der Corona-Pandemie auf nachhaltige Investitionen geachtet werden müsse. Die Aktion unter dem Motto „#KlimazielStattLobbydeal“ war die größte „Fridays For Future“-Versammlung seit über drei Monaten.