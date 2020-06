Blaulicht

15:50 Uhr | 02.06.2020

Lastwagenfahrer erfasst Radler in Billstedt

Erneut tödlicher Fahrradunfall

Bei einer Kollision mit einem LKW ist am Mittag ein Radfahrer auf dem Schiffbeker Weg in Billstedt tödlich verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte der Lastwagenfahrer den Radler in der Nähe der Kreuzung Steinadlerweg erfasst und überrollt. Das Unfallopfer starb noch an der Unfallstelle. Notfallseelsorger mussten den LKW-Fahrer und Unfallzeugen betreuen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.