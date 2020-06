Blaulicht

13:10 Uhr | 01.06.2020

Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

81-jährige Autofahrerin durchbricht Gitter

Am Sonntagnachmittag hat eine 81-jährige Autofahrerin ein Absperrgitter auf einem Supermarktparkplatz in Hoisbüttel durchbrochen, daraufhin blieb ihr Wagen schräg in der Tiefgaragen-Einfahrt hängen. Der Marktleiter kümmerte sich um die Seniorin und alarmierte die Rettungskräfte. Mit multiplen Prellungen am Brustkorb wurde die verunglückte Fahrerin ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache.