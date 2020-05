Gesellschaft

16:29 Uhr | 31.05.2020

Solidarität mit ArbeiterInnen in Schlachtfabriken

Demonstration gegen Tierindustrie

Auf St. Pauli haben am Sonntag rund 50 Demonstranten gegen die Tier- und Fleischindustrie protestiert. Hintergrund waren bundesweite Aktionstage des Bündnisses „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“. Mit der Aktion bekundeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere ihre Solidarität mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in Schlachtfabriken. Diese müssten dort meist für einen geringen Lohn unter widrigsten Umständen arbeiten, so eine Sprecherin des Bündnisses. Auch die rein profitorientierte Ausbeutung von Tieren und Natur sei ein großes Problem.