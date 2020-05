Verkehr

12:45 Uhr | 31.05.2020

Stickoxid-Werte gesunken

Zwei Jahre Diesel-Fahrverbote

Die Diesel-Fahrverbote in der Stresemanstraße und der Max-Brauer-Allee gelten nun schon seit zwei Jahren. In beiden Verbotszonen ist die Luft seitdem sauber geworden. So sanken die gemessenen Stickoxid-Werte in der Stresemanstraße im Vergleich zu 2017 von 48 auf 40 Mikrogramm. In der Max-Brauer-Allee sank der Durchschnittswert von 46 auf 41 Mikrogramm Stickoxid. Allerdings ist unklar, in wieweit die Werte tatsächlich vom Verkehr abhängig sind. So waren im März aufgrund der Corona-Pandemie zwar deutlich weniger Autos unterwegs, doch auf die Stickoxid-Werte hatte dies offenbar kaum Auswirkungen.