Blaulicht

13:29 Uhr | 30.05.2020

Auto bleibt in Hauseingang stecken

Erneuter Unfall in der Waitzsstraße

In der Waitzstraße ist ein Mann am Vormittag mit seinem Auto in den Hauseingang einer HNO-Praxis gefahren. Dort blieb das Fahrzeug stecken, wodurch der Fahrer seinen Pkw zunächst nicht verlassen konnte. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. In der Waitzstraße war es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu ähnlichen Unfällen gekommen.