Blaulicht

13:27 Uhr | 30.05.2020

Zwei Personen verletzt

Beziehungsstreit in Dulsberg

In Dulsberg ist es am Morgen zu einem Beziehungsstreit gekommen, in dessen Verlauf ein Mann und eine Frau verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann seine Freundin im Gesicht verletzt haben. Daraufhin soll sie ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.