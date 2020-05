Stadtgespraech

18:36 Uhr | 29.05.2020

Polizei kündigt Kontrollen an

Pfingst-Wochenende mit Corona

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Mir richtig guten Wetteraussichten. Unter normalen Umständen könnte man nun einen Kurztrip ans Meer planen, eine Radtour mit Picknick oder Grillen im Stadtpark. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Erst am Dienstag machte Innensenator Andy Grote noch einmal deutlich, dass die Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Regeln bei einigen etwas nachlasse. Die Polizei wird deshalb am Wochenende verstärkt in der Stadt unterwegs sein.