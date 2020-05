Gesellschaft

14:23 Uhr | 29.05.2020

Ärztekammer fordert Tabakwerbeverbot

Sonntag ist Weltnichtrauchertag

Am Sonntag ist Weltnichtrauchertag. Dr. Pedram Emami, Präsident der Ärztekammer Hamburg, fordert anlässlich des Tages ein vollständiges Tabakwerbeverbot. Dies sei im Sinne der Tabakrahmenkonvention der Weltgesundheitsorganisation. Laut WHO sterben jährlich etwa acht Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Über eine Millionen davon durchs Passivrauchen.