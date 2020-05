Gesellschaft

18:01 Uhr | 28.05.2020

Barinhaber fühlen sich vom Senat im Stich gelassen

Barkombinat fordert Dialog mit der Politik

Hamburg lockert die Corona-Maßnahmen in vielen Bereichen. So dürfen Fitness-Studios wieder öffnen, die Freibad-Saison kann ab Dienstag losgehen und auch Kneipen und Bars empfangen wieder Besucher. Doch die strengen Hygieneauflagen und Abstandsregeln erschweren die Öffungen massiv. So kämpfen viele Betreiber auch weiterhin um ihre Existenz und fühlen sich im Stich gelassen. Um ihren derzeitigen Problemen mehr Gehör zu verschaffen, haben sich einige Bars nun zu einem sogenannte “Barkombinat” zusammengeschlossen.