Sport

17:12 Uhr | 28.05.2020

Der Titelsammler blickt zurück

Blazenko Lackovic beendet Handball-Karriere

Deutscher Meister, Champions-League-Gewinner und zweimaliger Pokalsieger. Blazenko Lackovic hat mit dem HSV alle wichtigen Titel im Welthandball gewonnen. Jetzt beendet der Kroate im Alter von 39 Jahren seine aktive Karriere. Normalerweise würde so ein verdienter Spieler natürlich in einem letzten Abschiedsspiel geehrt werden. Weil das aber durch die Corona-Pandemie aktuell unmöglich ist, hat sich sein Verein eine kreative Alternative ausgedacht. In seinem alten Wohnzimmer in der Barclaycard Arena darf Lackovic auf seine so erfolgreiche Karriere zurückblicken.