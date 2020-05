Blaulicht

12:33 Uhr | 28.05.2020

Großangelegte Suchaktion der Polizei

Elmshorn: Bankautomat gesprengt

In einer Bank in Elmshorn ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Zwei der mutmaßlichen Tatverdächtigen konnten bereits durch eine großangelegte Suchaktion in der Nacht festgenommen werden - mit ihnen ein Großteil des erbeuteten Geldes. Nach einem dritten mutmaßlichen Täter wird noch gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr musste zum Tatort anrücken, da die Geldscheine durch die Sprengung teilweise angebrannt waren und gelöscht werden mussten. Die Spurensicherung konnte am Tatort einen Großteil der Sprengvorrichtung sicherstellen. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen.