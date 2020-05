Verkehr

11:40 Uhr | 28.05.2020

Trotz Corona-Lage

Pfingsten: ADAC warnt vor Staus

Der ADAC rechnet am kommenden Pfingstwochenende auch trotz der aktuellen Corona-Lage mit einem deutlich erhöhten Stau-Risiko. Ab morgen Mittag könnte es demnach, insbesondere auf der A1 und A7 in Richtung Norden, voll werden auf Hamburgs Straßen. Zwar gehe der ADAC im Vergleich zum Vorjahr von weniger Verkehr aus, rechne jedoch auch damit, dass viele aus Angst vor einer Corona-Infektion das Auto der Bahn vorziehen könnten. Auch die gute Wettervorhersage würde viele an die norddeutschen Küsten ziehen. Am Himmelfahrtswochenende hatte der ADAC rund 40 Prozent weniger Staus im norddeutschen Raum verzeichnet als im Vorjahr.