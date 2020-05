Gesellschaft

18:16 Uhr | 27.05.2020

Der Trend geht zum Deutschlandurlaub

Packt die Hamburger die Reiselust?

In 4 Wochen beginnen hier Hamburg die Sommerferien. Und ein Urlaub zumindest im Europäischen ausland scheint gar nicht so abwegig zu sein. Denn die Bundesregierung will die seit 17. März geltende Reisewarnung ab dem 15 Juni teilweise aufheben. Das geht laut DPA aus einem Entwurf für ein Eckpunktepapier hervor, das schon bald im Bundeskabinett beschlossen werden soll. Packt die Hamburger nun also die Reiselust? Die Reisebranche würde es sicherlich freuen.