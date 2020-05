Verkehr

15:32 Uhr | 27.05.2020

Betonierarbeiten am Sonnabend

Amsinckstraße wird gesperrt

Am Sonnabend wird die Amsinckstraße für den Verkehr vorübergehend gesperrt. Aufgrund von Betonierarbeiten an der Brücke wird der Verkehr von 6 Uhr morgens bis ca. 22 Uhr abends umgeleitet. Die Sperrung ist notwendig, damit der Beton aushärten kann und nicht erschüttert wird. Die Erneuerungsarbeiten an der Amsinckstraßenbrücke laufen bereits seit 2018.