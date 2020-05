Blaulicht

15:13 Uhr | 27.05.2020

Zwei maskierte Täter in Hamburg Schnelsen

Überfall auf älteres Ehepaar

In Hamburg Schnelsen ist heute Vormittag ein älteres Ehepaar in seinem Einfamilienhaus überfallen worden. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei maskierte Täter die beiden Senioren mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Anschließend flohen die Täter. Bei der Fahndung kamen neben Streifenwagen, auch Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Was genau die beiden Räuber erbeuteten, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das Paar war bereits 2019 Opfer eines Überfalls geworden.