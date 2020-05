Blaulicht

08:24 Uhr | 27.05.2020

Rentner hatte wohl Gas und Bremse verwechselt

Auto rast in Restaurant-Terrasse

Bei einem Autounfall in Schnelsen sind am Dienstagabend zwei Passanten schwer verletzt worden. Ein 70-jähriger Rentner hatte nach ersten Erkenntnissen beim Ausparken Gas und Bremse verwechselt und war in die Terrasse eines Restaurants gerast. Dabei erfasste der Wagen einen Mann und eine Frau. Beide wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock und Rippenverletzungen.