Blaulicht

08:20 Uhr | 27.05.2020

Zwei Bewohner verletzt, Ursache unklar

Feuer in Seniorenheim in Bad Bramstedt

In einer Seniorenwohnanlage in Bad Bramstedt hat ein Brand am späten Dienstagabend einen Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Aus bisher ungeklärten Ursachen war das Feuer in der Wohnung eines Bewohners ausgebrochen. Der Mann musste nach Erstbehandlung ins Krankenhaus. Sanitäter versorgten eine Frau mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Gebäude mit 68 Bewohnern. Zwölf der Zimmer sind vorerst unbewohnbar.