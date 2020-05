Stadtgespraech

08:18 Uhr | 27.05.2020

Zur Desinfizierung von Oberflächen in Bussen und Bahnen

Hochbahn setzt Hygieneteams ein

Die Hochbahn will in den kommenden Woche so genannte Hygieneteams in Fahrzeugen und an Haltestellen einsetzen. Die Teams sollen zusätzlich zur regelmäßigen Grundreinigung vor allem Kontaktflächen in Bahnen und Bussen desinfizieren. Trotz zahlreicher Lockerungen der Corona-Beschränkungen liegen die Fahrgastzahlen bei nur knapp 50% des Normalbetriebes. Tendenz steigend.