Politik

17:48 Uhr | 26.05.2020

Polizei darf Alkoholverkauf verbieten

Hamburg öffnet Kinos und Fitnessstudios

Die bislang vereinbarten Corona-Beschränkungen zwischen Bund und Ländern gelten noch bis Anfang Juni. Ministerpräsident Ramelow hatte erst am Wochenende angekündigt, danach auf die meisten Auflagen verzichten zu wollen. Auch Sachsen will Thüringen zumindest in Teilen folgen. Wie nun mehrere Medien Verlauten ließen, will das Bundeskanzleramt die Kontaktbeschränkungen noch um einige Wochen verlängern, dabei auch weitere Lockerungen ermöglichen. Seit der letzten Ministerpräsidentenkonferenz ist aber auch klar, dass die Länder ihre eigenen Entscheidungen treffen. Welchen Weg geht Hamburg also?