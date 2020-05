Stadtgespraech

16:12 Uhr | 26.05.2020

Nach Corona-Verstößen am Wochenende

"Zwick"-Wirt will Bußgeld nicht zahlen

Der Wirt des „Zwick“ will das Bußgeld in Höhe von 5000 Euro nach den Corona-Verstößen in der Kultkneipe nicht zahlen. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, hätte sich Uli Salm ein umsichtigeres Verhalten der Hamburger Polizei gewünscht. Insgesamt sind 89 Personen in der Nacht zu Sonntag feiernd, ohne Einhaltung der Abstands-Regelungen, in der Kneipe in Pöseldorf angetroffen worden. Salm selbst sei aber nach eigenen Angaben nicht in der Kneipe gewesen. Das "Zwick" hatte erst vergangene Woche nach der coronabedingten Zwangspause wieder geöffnet. Durch die Vorfälle am Wochenende bleibt die Kneipe nun jedoch vorerst geschlossen.