Wirtschaft

09:35 Uhr | 26.05.2020

Unmweltverbände bemängeln Naturschutz-Maßnahmen

Elbvertiefung erneut vor Gericht

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig soll am kommenden Freitag erneut die Rechtmäßigkeit der Elbvertiefung geprüft werden. Umweltverbände halten die naturausgleichenden Maßnahmen für nicht ausreichend. So sei beispielsweise der Erhaltungszustand des Schierling-Wasserfenchels schlecht. Nach mehreren Klagen hatte das Bundesverwaltungsgericht im Februar 2017 unter Auflage von naturausgleichenden Maßnahmen grünes Licht für die Elbvertiefung gegeben. Die Bauarbeiten laufen seit Juli des vergangenen Jahres.