Gesellschaft

17:58 Uhr | 25.05.2020

Schulbesuch mit strengen Hygienemaßnahmen möglich

Schulen unterrichten wieder alle Klassen

Auch heute gehen die Corona-Lockerungen in Hamburg weiter. So sind Hamburgs Schulen ab sofort wieder für alle Jahrgangsstufen geöffnet. Allerdings nicht jeden Tag für alle Schülerinnen und Schüler, sondern mindestens an einem Tag in der Woche für sogenannte Schwerpunktfächer. Von normalem Unterricht sind die Klassen also noch weit entfernt.