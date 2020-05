Blaulicht

16:30 Uhr | 25.05.2020

Wasserwerfer war "verhältnismäßig"

Polizei verteidigt Vorgehen bei Corona-Demos

Am Wochenende haben in der Hansestadt wieder zahlreiche Demonstrationen stattgefunden. Am Sonnabend erneut im Fokus: Die Corona-Auflagen. Dagegen haben im Bereich des Rödingsmarktes auf der Ludwig-Erhard-Straße rund 750 Menschen protestiert. Mehrere hundert Meter weiter löste die Polizei eine linke Gegendemo auf. Die Teilnehmer kritisierten, dass unter den Protesten gegen die Corona-Auflagen Rechtsradikale toleriert würden. Bei der Auflösung kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten, auch ein Wasserwerfer kam zum Einsatz. Die Teilnehmer und auch die Fraktion der Hamburger LINKEN kritisierte das Vorgehen der Polizei als unverhältnismäßig.