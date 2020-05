Stadtgespraech

15:59 Uhr | 25.05.2020

Stutthof-Prozess

Historischer Gutachter sagt weiter aus

Im Prozess gegen den früheren SS-Wachmann Bruno D. hat heute ein Sachverständiger sein historisches Gutachten weiter vorgetragen. Dabei ging es um die Zeit ab Januar 1945 bis zur Räumung des Konzentrationslagers Stutthof. In dieser Zeit sollen etwa 4.800 jüdische Frauen einer Typhus-Infektionswelle in dem Lager zum Opfer gefallen sein. Die Befragung des historischen Sachverständigers wird am 5. Juni fortgesetzt. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen vorgeworfen.