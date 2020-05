Blaulicht

13:19 Uhr | 24.05.2020

Ausgesetzter Säugling in Norderstedt

Update: Polizei nimmt Mutter (26) fest

Nachdem in der Nacht zu Sonnabend in Norderstedt ein scheinbar frisch entbundenes Baby gefunden wurde, hat die Polizei die Mutter ermittelt und festgenommen. Hierbei handelt es sich um eine 26-jährige aus Norderstedt, ihr wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Ein Passant hatte den männlichen Säugling wimmernd in einem Gebüsch entdeckt. Er wurde mit starken Unterkühlungen per Notarzt in eine Hamburger Klinik gebracht. Laut Polizei hat sich sein Zustand inzwischen weiter stabilisiert.