19:33 Uhr | 23.05.2020

Scheinbar Geburt auf offener Straße

Norderstedt: Baby im Gebüsch gefunden

In der Nacht zu Sonnabend ist in Norderstedt ein scheinbar frisch entbundenes Baby ausgesetzt worden. Nach Angaben der Polizei hörte ein 30-jähriger Passant gegen 03.45 Uhr wimmernde Geräusche aus einem Gebüsch. Dort entdeckte er den männlichen Säugling, der in eine blaue Wolldecke eingewickelt war. Er wurde mit starken Unterkühlungen per Notarzt in eine Hamburger Klinik gebracht. Laut Polizei deuten Spuren darauf hin, dass sich die Geburt in unmittelbarer Nähe der Kindertagesstätte Cordt-Buck-Weg auf dem dortigen Fußweg ereignete. Die Mutter des Kindes ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.