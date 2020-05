Stadtgespraech

02:59 Uhr | 23.05.2020

Hoffnungen für kommende Woche

Fitness-Studios warten auf Wiedereröffnung

Sich mal so richtig auspowern, Gewichte stemmen, die Ausdauer trainieren: In Hamburg geht das, zumindest in den Fitnessstudios, derzeit noch nicht. In Schleswig-Holstein und weiteren Bundesländern sind die dagegen längst geöffnet. Hier hat sich der Senat noch nicht festgelegt, wann die Laufbänder wieder rollen dürfen. Kunden und Studiobesitzer jedenfalls hoffen weiter auf eine baldige Öffnungserlaubnis. Wir haben einen Fitnessclub in Volksdorf bei seinen Vorbereitungen begleitet.