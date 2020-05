Sport

01:01 Uhr | 23.05.2020

Rothosen-Topspiel und Darmstädter Auswärtsfluch

HSV und St. Pauli vor zweitem Geisterspiel

Die Hamburger Profivereine FC St. Pauli und HSV stehen vor ihrem zweiten Geisterspiel nach der Corona-Unterbrechung. St. Pauli will am Sonnabend seine Negativ-Serie bei Darmstadt 98 beenden. Die Kiezkicker konnten in sieben Duellen am Böllenfalltor nicht einmal gewinnen. Bei zwei Unentschieden gab es fünf Niederlagen. Stadtrivale HSV empfängt einen Tag später Tabellenführer Arminia Bielefeld zum Spitzenspiel. Die Rothosen liegen als direkter Verfolger sieben Punkte hinter den Ostwestfalen.