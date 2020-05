Blaulicht

07:22 Uhr | 22.05.2020

Verkehrsunfall in Hamm

PKW stößt mit Polizeiwagen zusammen

In Hamm ist letzte Nacht ein PKW mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des PKW hatte dem Polizeifahrzeug an der Kreuzung Süderstraße/Luisenweg offenbar die Vorfahrt genommen und war daraufhin mit ihm zusammengeprallt. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der Fahrer des Mercedes wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung wurde vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.