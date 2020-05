Stadtgespraech

15:04 Uhr | 21.05.2020

Polizei stellt nicht mehr Verstöße als gewöhnlich fest

HamburgerInnen halten sich an Corona-Regelungen

Am heutigen Feiertag haben sich die Hamburger und Hamburgerinnen überwiegend an die Corona-Regelungen gehalten. Wie die Hamburger Polizei am Nachmittag mitteilte, sei es zu nicht mehr Verstößen als gewöhnlich gekommen. Die Polizei hatte für den heutigen Tag ihre Kontrollen verstärkt. Aufgrund des schönen Wetters zog es viele Hamburgerinnen und Hamburger nach draußen wie hier an die Außenalster.